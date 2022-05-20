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Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygusunu anlattı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz haftalarda ise anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Oğulları Kurt Efe'yi sağlıklı bir şekilde kucaklarına alan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ ilk defa tattığı babalık duygusundan bahsetti.

20.05.2022, 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 17:01

Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygusunu anlattı

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin, altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu. Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, babalığı anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygusunu anlattı

"BAŞAK'IN KARNI BÜYÜDÜKÇE DÖNÜŞTÜM"

Tatlıtuğ, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum.

Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygusunu anlattı

Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım.

Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygusunu anlattı

"KENDİ BEDENİMDE HİSSETTİM"

Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." diye konuştu.

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