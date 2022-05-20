Kıvanç Tatlıtuğ babalık duygusunu anlattı

Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz haftalarda ise anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Oğulları Kurt Efe'yi sağlıklı bir şekilde kucaklarına alan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ ilk defa tattığı babalık duygusundan bahsetti.
Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz haftalarda kucaklarına aldı.
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin, altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu. Daha önce verdiği röportajda çok mutlu olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, babalığı anlattı.
"BAŞAK'IN KARNI BÜYÜDÜKÇE DÖNÜŞTÜM"
Tatlıtuğ, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum.
Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım.
"KENDİ BEDENİMDE HİSSETTİM"
Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." diye konuştu.