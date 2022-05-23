Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımışlardı.
Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, oyuncu Barış Arduç ile 6 yıllık birliteliklerini 2020 yılında resmiyete dökmüştü. İkili hakkında hayranlarını sevindiren haber geldi. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öne sürüldü.
Oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımışlardı.
Pandemi döneminde evlenen çift aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu; Ünlü oyuncunun bebek beklediğini, 'Bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum.
6 aylık hamile, her şey yolunda. Gupse Özay 3 ay sonra anne oluyor' paylaşımıyla duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Barış Arduç eşi Gupse Özay sorulunca, 'yakında onu da görürsünüz, merak ettiklerinizi o cevaplar' şeklinde konuşmuştu.