Haberler Magazin Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, oyuncu Barış Arduç ile 6 yıllık birliteliklerini 2020 yılında resmiyete dökmüştü. İkili hakkında hayranlarını sevindiren haber geldi. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öne sürüldü.