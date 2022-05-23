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Haberler Magazin Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu ve yönetmen Gupse Özay, oyuncu Barış Arduç ile 6 yıllık birliteliklerini 2020 yılında resmiyete dökmüştü. İkili hakkında hayranlarını sevindiren haber geldi. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ve çiftin kız bebek bekledikleri öne sürüldü.

23.05.2022, 14:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022, 14:08

Oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımışlardı.

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Pandemi döneminde evlenen çift aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu; Ünlü oyuncunun bebek beklediğini, 'Bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum.

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

6 aylık hamile, her şey yolunda. Gupse Özay 3 ay sonra anne oluyor' paylaşımıyla duyurdu.

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden sevindiren haber!

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Barış Arduç eşi Gupse Özay sorulunca, 'yakında onu da görürsünüz, merak ettiklerinizi o cevaplar' şeklinde konuşmuştu.

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