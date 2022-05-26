Burcu Esmersoy aldığı evlenme teklifini anlattı

EVLİLİK TEKLİFİNİ ANLATTI

Muhabirlerin sosyal medya paylaşımlarında yüzüğünüzü neden saklamaya çalıştığı hatırlatılıp yüzüğün parmağında olmadığı görülünce, "Öyle her gün takılacak bir yüzük değil o" sözleriyle yüzüğünü takmamış olmasına esprili şekilde değindi. Esmersoy "Düğün tarihi belli mi?" sorusunu, "Yok henüz belli değil" diye cevapladı. "Evlilik teklifi nasıl oldu?" sorusuna ise Esmersoy, "Rüyalarımdaki gibi oldu" diyerek mutluluğunu dile getirdi.