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Haberler Magazin Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak 2020'nin Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. 2021 yılının Şubat ayında ise çift kızları Elif Özüm'ü kucağına almıştı. 6 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey, konser hazırlığı için stüdyoya girdi. Prova arasında basın mensuplarıyla sohbet eden Özbey, yeni arabesk projesi için heyecanlı olduğunu belirtirken, "Benim ruhum hep arabesk." ifadelerini kullandı.

28.05.2022, 11:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 11:53

İş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine giren ve iki yılı aşkın süredir mutlu evliliğini sürdüren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini ise 12 Mart'ta duyurmuştu.

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

"FOTOĞRAFTA GÖRÜNMEYİ DE BİLİN İSTEDİM"

Eşi ve kızı Elif Özüm ile evlerinin bahçesinde karların arasında verdiği pozu 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Özbey, gönderisine şu notu düşmüştü:

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil. Görünmeyeni de bilin isterim. Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor.

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil; kediye, köpeğe ve kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

Demet Akalın, İrem Derici, Derya Uluğ, Armağan Çağlayan, Bengü, Burcu Kara, Müjgan Koraltürk ve Çiğdem Batur gibi birçok ünlü isim, yaklaşık 100 bin beğeni alan paylaşıma yaptıkları yorumlarla Özbey'i tebrik mesajları göndermişti.

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

"ALKIŞLAR OĞLUMA GELSİN"

Geçtiğimiz günlerde ise ikinci çocuğuna altı aylık hamile olan Merve Özbey, Kıbrıs konserinde, "Ben bugün buraya oğlum ile geldim. Kızımı evde bıraktım bu gece ki, alkışlar oğluma gelsin" demişti.

Sahne performansıyla adından söz ettiren ve şıklığıyla göz kamaştıran 33 yaşındaki sanatçı, şarkılarını gece boyunca salonu dolduran misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirmişti.

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

"MÜZİK ZİYAFETİ VERECEĞİZ"

Milliyet'in haberine göre; Ünlü isim, son olarak geçtiğimiz gün 16 Haziran'da vereceği konserin hazırlığı için stüdyoya girdi. Özbey, provalar arasında basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

"Konser için provalar başladı. Arkada dev bir orkestra görüyoruz. Hazırlıklar nasıl gidiyor?" sorusunu Özbey, "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir çok emek verdiğimiz bir iş. 'Tamamen Arabesk'in açık havada olması bizim için çok önemli. Burada gördüğünüz 23 kişi, hepsi birbirinden yetenekli müzisyenler. Onlarla beraber inanılmaz bir müzik ziyafeti vereceğiz" diyerek yanıtladı.

Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

"RUHUM HEP ARABESK"

Büyük ilgi gören 'Tamamen Arabesk' projesiyle alakalı da konuşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Popçu olarak tanındım, ama benim ruhum hep arabesk. Dinlediğiniz pop altyapılarının üzerinde hep arabesk söyleyen bir kadın vardı. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum. Bunu da konserde yansıtmaya çalışacağım.

"HAMİLELİK BİR HASTALIK DEĞİL"

"Yoğun bir konser programınız var. Hamilelik devam ediyor, sahneleriniz iki can olarak nasıl geçiriyor?" sorusunu ise Özbey, "Çok güzel gidiyor. Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil. Ben evde otursam daha çok hastalanırım. Tek amacımız ikinci çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak. Finali 20 Ağustos'ta yapacağım" diyerek yanıtladı.

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