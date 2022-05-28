Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

"RUHUM HEP ARABESK"
Büyük ilgi gören 'Tamamen Arabesk' projesiyle alakalı da konuşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
Popçu olarak tanındım, ama benim ruhum hep arabesk. Dinlediğiniz pop altyapılarının üzerinde hep arabesk söyleyen bir kadın vardı. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum. Bunu da konserde yansıtmaya çalışacağım.
"HAMİLELİK BİR HASTALIK DEĞİL"
"Yoğun bir konser programınız var. Hamilelik devam ediyor, sahneleriniz iki can olarak nasıl geçiriyor?" sorusunu ise Özbey, "Çok güzel gidiyor. Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil. Ben evde otursam daha çok hastalanırım. Tek amacımız ikinci çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak. Finali 20 Ağustos'ta yapacağım" diyerek yanıtladı.