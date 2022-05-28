Merve Özbey: Benim ruhum hep arabesk!

"ALKIŞLAR OĞLUMA GELSİN"

Geçtiğimiz günlerde ise ikinci çocuğuna altı aylık hamile olan Merve Özbey, Kıbrıs konserinde, "Ben bugün buraya oğlum ile geldim. Kızımı evde bıraktım bu gece ki, alkışlar oğluma gelsin" demişti.

Sahne performansıyla adından söz ettiren ve şıklığıyla göz kamaştıran 33 yaşındaki sanatçı, şarkılarını gece boyunca salonu dolduran misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirmişti.