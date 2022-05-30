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Haberler Magazin Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın düğün ayrıntıları belli oldu

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın düğün ayrıntıları belli oldu

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile bir süredir birliktelik yaşıyor. 3 yılın ardından evlilik kararı veren ünlü çiftin düğün ayrıntıları da belli olmaya başladı.

30.05.2022, 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 11:10

Birkan Sokullu, uzun süredir sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynakile aşk yaşıyor.

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın düğün ayrıntıları belli oldu

Birkan Sokullu verdiği bir röportajda, "Eda ile yıllar önce Yunanistan'da tanıştık. İki yıl önce de İstanbul'da karşılaştık ve bir süre sonra ilişki başladı' ifadelerini kullanmıştı.

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın düğün ayrıntıları belli oldu

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan ikili, beraber gittikleri Paris'te evlilik kararı aldı.

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın düğün ayrıntıları belli oldu

28 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeyi planlayan Birkan Sokullu, teklifi ise yakın arkadaşlarının olduğu bir organizasyonla Temmuz ayında Alaçatı'da yapacak.

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın düğün ayrıntıları belli oldu

Birkan Sokullu'nun 'Öyle bir evlilik teklifi olacak ki, Alaçatı yıkılacak' dediği öğrenildi.

Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın düğün ayrıntıları belli oldu

Gelecek yıl planlanan düğünün özel davetlilerle Ege'de kumlar üzerinde yapılacağı konuşuluyor.

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