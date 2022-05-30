Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak’ın düğün ayrıntıları belli oldu

Birkan Sokullu, uzun süredir sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynakile aşk yaşıyor.
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu, sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile bir süredir birliktelik yaşıyor. 3 yılın ardından evlilik kararı veren ünlü çiftin düğün ayrıntıları da belli olmaya başladı.
Birkan Sokullu, uzun süredir sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynakile aşk yaşıyor.
Birkan Sokullu verdiği bir röportajda, "Eda ile yıllar önce Yunanistan'da tanıştık. İki yıl önce de İstanbul'da karşılaştık ve bir süre sonra ilişki başladı' ifadelerini kullanmıştı.
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan ikili, beraber gittikleri Paris'te evlilik kararı aldı.
28 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmeyi planlayan Birkan Sokullu, teklifi ise yakın arkadaşlarının olduğu bir organizasyonla Temmuz ayında Alaçatı'da yapacak.
Birkan Sokullu'nun 'Öyle bir evlilik teklifi olacak ki, Alaçatı yıkılacak' dediği öğrenildi.
Gelecek yıl planlanan düğünün özel davetlilerle Ege'de kumlar üzerinde yapılacağı konuşuluyor.