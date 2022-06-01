Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Mucize Doktor dizisindeki performansıyla beğeni toplayan ve yıldızı iyice parlayan genç oyuncu Sinem Ünsal'dan hayranlarını korkutan haber geldi.
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, bir tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşünde trafik kazası geçirdi. Mucize Doktor dizisindeki 'Nazlı' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu, adeta ölümden döndü. Geçirdiği kaza sonrası sevenlerini korkutan Sinem Ünsal'ın son sağlık durumu...
Mucize Doktor dizisindeki performansıyla beğeni toplayan ve yıldızı iyice parlayan genç oyuncu Sinem Ünsal'dan hayranlarını korkutan haber geldi.
Şimdilerde yeni bir dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan, güzel oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi.
Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre, Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Sinem Ünsal ölümden döndü.
Ünsal'ın rol aldığı bir tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.
İşte Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sağlık durumu...
Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı.
Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı. Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi.
Nisan Ceren'in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Sinem Ünsal'a hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.