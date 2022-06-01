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Haberler Magazin Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, bir tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşünde trafik kazası geçirdi. Mucize Doktor dizisindeki 'Nazlı' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu, adeta ölümden döndü. Geçirdiği kaza sonrası sevenlerini korkutan Sinem Ünsal'ın son sağlık durumu...

01.06.2022, 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022, 15:07

Mucize Doktor dizisindeki performansıyla beğeni toplayan ve yıldızı iyice parlayan genç oyuncu Sinem Ünsal'dan hayranlarını korkutan haber geldi.

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Şimdilerde yeni bir dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan, güzel oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi.

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Birsen Altuntaş'ın duyurduğu habere göre, Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Sinem Ünsal ölümden döndü.

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Ünsal'ın rol aldığı bir tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

İşte Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sağlık durumu...

Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı. Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi.

Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Nisan Ceren'in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Sinem Ünsal'a hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.

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