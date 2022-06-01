Sinem Ünsal İzmir turnesi dönüşü kaza geçirdi

Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı. Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi.