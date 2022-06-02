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Kaza geçirmişti! Sinem Ünsal son sağlık durumunu paylaştı

Tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü trafik kazası geçiren oyuncu Sinem Ünsal, sevenlerini korkutmuştu. Vücudunda yara ve morluklar olduğu öğrenilen oyuncu, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşarak, sevenlerine teşekkür etti.

02.06.2022, 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022, 16:41

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, rol aldığı tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi.

Kaza geçirmişti! Sinem Ünsal son sağlık durumunu paylaştı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Kaza geçirmişti! Sinem Ünsal son sağlık durumunu paylaştı

Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

Kaza geçirmişti! Sinem Ünsal son sağlık durumunu paylaştı

Sinem Ünsal'ın vücudunda yara ve morluklar oluştu.

Kaza geçirmişti! Sinem Ünsal son sağlık durumunu paylaştı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sinem Ünsal, şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, evet çıkan haberler doğru. Turne dönüşü Gemlik'te bir trafik kazası geçirdik."

Kaza geçirmişti! Sinem Ünsal son sağlık durumunu paylaştı

"Çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz, dualarınız için bin teşekkür"

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