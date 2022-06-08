Bahar Candan’dan Ebru Gündeş’e uyarı!

Ebru Gündeş, bir süredir yalnızdı. Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra da ikilinin birlikte çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı. Bunun ardından sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bir paylaşımda bulunarak Ebru Gündeş'i uyardı.
Ebru Gündeş, bir süredir yalnızdı. Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Kısa süre sonra da ikilinin beraber çekildikleri fotoğraf ortaya çıktı. Taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.
Aşk dedikoduları hakkında Ebru Gündeş sessiz kalırken, Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor.
İkilinin beraber çekildiklerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya fenomeni Bahar Candan'dan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.
Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'dan dikkat çeken satırlara yer vererek, Ebru Gündeş'i uyardı.
"Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı."
"Bir keresinde elimin üstüne mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim."