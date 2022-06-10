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Bircan Bali ile Ömer Gezen ikinci kez yollarını ayırdı

Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını açıklamıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Bircan Bali, eşi Ömer Gezen ile tekrardan yollarını ayıracaklarını duyurdu.