Bircan Bali ile Ömer Gezen ikinci kez yollarını ayırdı

Ünlü sunucu Bircan Bali, Şenol İpek ile 5 yıllık evliliğini bitirmişti. Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile 2. kez nikah masasına oturmuştu.
Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını açıklamıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Bircan Bali, eşi Ömer Gezen ile tekrardan yollarını ayıracaklarını duyurdu.
Ünlü sunucu Bircan Bali, Şenol İpek ile 5 yıllık evliliğini bitirmişti. Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile 2. kez nikah masasına oturmuştu.
2020 yılında kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı.
Ancak ünlü çift, tekrar barıştığını duyurmuştu. Sunucu Bircan Bali, sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu.
Evliliklerine ikinci şansı veren ve sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan ikili, yollarını ayırdı. Bircan Bali, ayrılık kararını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"İkinci kez şans verdiğimiz evliliğimizi yürütemediğimizi anladık. Herkes çok iyi. Aramızda sorun yok, Saygı var" dedi.
Çift, sosyal medyada birbiriyle olan fotoğrafları da kaldırdı.