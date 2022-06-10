Kaan Urgancıoğlu setteki karavanıyla tatile çıktı

Kaan Urgancıoğlu, son olarak 'Yargı'nın sezon finali yapmasıyla soluğu Alaçatı'da aldı.
Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor ve oldukça merak ediliyor. Ünlü oyuncu, son olarak rol aldığı dizisinin sezon finaline girmesinin ardından Çeşme'de eşyalarını karavana yerleştiriken görüntülendi. Urgancıoğlu, basın mensuplarına "Bizim sette kullandığımız karavan, bu sene bununla güzel bir tatil olacak inşallah" dedi.
Kaan Urgancıoğlu, son olarak 'Yargı'nın sezon finali yapmasıyla soluğu Alaçatı'da aldı.
Önceki gün Ilıca'daki evinden çıkarken görüntülenen Urgancıoğlu'nun sırt çantası ve diğer eşyaları ile objektiflere yansıdı.
Evinin yakınında bulunan bir karavana eşyaları yükleyen Urgancıoğlu, kendisini çeken basın mensuplarını görünce karavanın kapısını kapatarak içeri girdi.
Posta'nın haberine göre; Ünlü isim, dışarı çıktığında muhabirlerin "Hayırlı olsun yeni aracınız" demesi üzerine, "Teşekkürler. Bizim sette kullandığımız karavan, bu sene bununla güzel bir tatil olacak inşallah" diyerek Uzaklaştı.
Yakışıklı oyuncunun karavanın arkasına motosikletini de koyması dikkatlerden kaçmadı.