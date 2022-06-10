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Kaan Urgancıoğlu setteki karavanıyla tatile çıktı

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor ve oldukça merak ediliyor. Ünlü oyuncu, son olarak rol aldığı dizisinin sezon finaline girmesinin ardından Çeşme'de eşyalarını karavana yerleştiriken görüntülendi. Urgancıoğlu, basın mensuplarına "Bizim sette kullandığımız karavan, bu sene bununla güzel bir tatil olacak inşallah" dedi.