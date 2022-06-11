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Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

Dizi setinde başlayan aşklarını 2014 yılında nikah masasına taşıyan oyuncular Begüm Topçu ve Cantuğ Turay, ilk çocukları Masal'ı 2017'de kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ünlü çift, müjdeli haberi vermiş ve ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurmuştu. Oyuncu Begüm Topçu ikinci kez anne oldu, eşi Cantuğ Turay bu haberi bir paylaşımla duyurdu.