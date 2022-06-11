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Haberler Magazin Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

Dizi setinde başlayan aşklarını 2014 yılında nikah masasına taşıyan oyuncular Begüm Topçu ve Cantuğ Turay, ilk çocukları Masal'ı 2017'de kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ünlü çift, müjdeli haberi vermiş ve ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurmuştu. Oyuncu Begüm Topçu ikinci kez anne oldu, eşi Cantuğ Turay bu haberi bir paylaşımla duyurdu.

11.06.2022, 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022, 10:19

Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, dizi setinde başlayan aşklarını nikâh masasına taşımıştı.

Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

Ünlü çift, ilk çocukları Masal'ı 2017'de kucaklarına almıştı. Turay ve Topçu, müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu.

Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

"BİZ BUGÜN DÖRT KİŞİ OLDUK"

İkinci kızlarını da kucaklarına alan çiften Turay, hastane odasında çekilen aile fotoğrafını, kalp emojileriyle birlikte, "Biz bugün dört kişi olduk. Ailemize hoş geldin kızım" notuyla paylaştı.

Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

Çiftin takipçileri o pyalaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Begüm Topçu ikinci kez anne oldu

İşte ünlü çiftin o paylaşım...

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