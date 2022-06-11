Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, dizi setinde başlayan aşklarını nikâh masasına taşımıştı.
Dizi setinde başlayan aşklarını 2014 yılında nikah masasına taşıyan oyuncular Begüm Topçu ve Cantuğ Turay, ilk çocukları Masal'ı 2017'de kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ünlü çift, müjdeli haberi vermiş ve ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurmuştu. Oyuncu Begüm Topçu ikinci kez anne oldu, eşi Cantuğ Turay bu haberi bir paylaşımla duyurdu.
Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, dizi setinde başlayan aşklarını nikâh masasına taşımıştı.
Ünlü çift, ilk çocukları Masal'ı 2017'de kucaklarına almıştı. Turay ve Topçu, müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu.
"BİZ BUGÜN DÖRT KİŞİ OLDUK"
İkinci kızlarını da kucaklarına alan çiften Turay, hastane odasında çekilen aile fotoğrafını, kalp emojileriyle birlikte, "Biz bugün dört kişi olduk. Ailemize hoş geldin kızım" notuyla paylaştı.
Çiftin takipçileri o pyalaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
İşte ünlü çiftin o paylaşım...