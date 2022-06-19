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Haberler Magazin Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, önceki gün köpeği Çangu ile Zincirlikuyu'da bulunan bir İtalyan restoranına gitti. Özberk, yemek siparişi vermek için beklerken, mekan çalışanının "Köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz" demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

19.06.2022, 15:36 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022, 15:37

Burcu Özberk, önceki gün bir an olsun yanından ayırmadığı köpeğiyle Zincirlikuyu'daki bir AVM'de alışveriş turuna çıktı.

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Yanından ayırmadığı köpeği Çangu ile bir restorana giden Burcu Özberk karşılaştığı tavırla şoke oldu.

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Takvim'de yer alan habere göre; uzun süre mağazaları dolaşan güzel oyuncu, dinlenmek için de soluğu bir İtalyan restoranında aldı.

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

'Çangu' isimli köpeğini kucağında tutan Burcu Özberk, bir görevlinin yanına gelip "Köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz" demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Güzel oyuncu, açık bir alanda olduklarını ve köpeğinin kucağında durduğunu söylese de görevliyi ikna edemedi.

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Bunun üzerine ünlü İtalyan restoranından ayrılan Burcu Özberk, "Çok severek geldiğim mekan, beni hayal kırıklığına uğrattı. Açık alanda oturduğum halde, köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz" dedi.

Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Sosyal medyada ise hayvan severler duruma tepki gösterirken bazı kullanıcılar bu uygulamanın doğru olduğunu savundu.

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