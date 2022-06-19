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Burcu Özberk restoranda neye uğradığını şaşırdı!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, önceki gün köpeği Çangu ile Zincirlikuyu'da bulunan bir İtalyan restoranına gitti. Özberk, yemek siparişi vermek için beklerken, mekan çalışanının "Köpeği çantasına koymazsanız size servis veremeyiz" demesiyle neye uğradığını şaşırdı.