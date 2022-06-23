Nur Tuğba Namlı’dan üzen haber!

Nur Tuğba Namlı, gündüz kuşağında yayınlanan bir programda Hakan Ural ile birlikte ekranlarda yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne olacağını açıklayan program sunucusu Nur Tuğba Namlı'dan kötü haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığı açıkladı.
Nur Tuğba Namlı, gündüz kuşağında yayınlanan bir programda Hakan Ural ile birlikte ekranlarda yer alıyor.
Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın sevindiren hamilelik haberini vermesinin ardından ünlü sunucudan kötü bir haber geldi.
Güzel sunucu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü sunucu Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Nur Tuğba Namlı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından... Bilerek seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim.
"Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid 19 testim pozitif çıktı. Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi merak etmeyin."
"Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"
Nur Tuğba Namlı'nın yapış olduğu Covid pozitif paylaşımının ardından, program partneri Hakan Ural da sosyal medya hesabı üzerinden Namlı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.