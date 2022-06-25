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Haberler Magazin Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile bu yaz aşklarını resmiyete dökmesi beklenen aranjör Aytaç Özgümüş cephesinden üzücü haber geldi. İki yıldır beraber olan çift sessiz sedasız ayrıldı. Sağın, Özgümüş ile olan footğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

25.06.2022, 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 14:00

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü popçu Simge Sağın, 1 yıl önce kural bozmuştu. 2 yıldır birlikte olduğu aranjör Aytaç Özgümüş'le fotoğraf paylaşmıştı.

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Simge Sağın iki yıldır birlikte olduğu aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ile yaz başında yurtdışında kısa bir tatil yapmıştı.

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Çiftin yaz sonunda da evlenecekleri söyleniyordu. Posta'nın haberine göre; İkilinin ilişkilerinin üç hafta önce bittiği öğrenildi. Simge, Aytaç Özgümüş ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi.

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Öte yandan Simge Sağın, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Simge Sağın, formda vücuduyla sahne kostümlerini titizlikte seçip göz dolduruyor.

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Her fırsatta fiziğine dikkat ettiğini söyleyen Simge Sağın, derin dekolteli ya da transparan elbiseler tercih ediyor.

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Simge daha önce "Kaliteli uyku, egzersiz ve yoga önceliklerim. Yıllardır hiç ekmek yemiyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum."

Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

"Meyve ve sebze tüketiyorum. Tatlı krizine asla girmem" diyerek sırrını vermişti.

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