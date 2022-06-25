Simge Sağın ile Aytaç Özgümüş ayrıldı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü popçu Simge Sağın, 1 yıl önce kural bozmuştu. 2 yıldır birlikte olduğu aranjör Aytaç Özgümüş'le fotoğraf paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile bu yaz aşklarını resmiyete dökmesi beklenen aranjör Aytaç Özgümüş cephesinden üzücü haber geldi. İki yıldır beraber olan çift sessiz sedasız ayrıldı. Sağın, Özgümüş ile olan footğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü popçu Simge Sağın, 1 yıl önce kural bozmuştu. 2 yıldır birlikte olduğu aranjör Aytaç Özgümüş'le fotoğraf paylaşmıştı.
Simge Sağın iki yıldır birlikte olduğu aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ile yaz başında yurtdışında kısa bir tatil yapmıştı.
Çiftin yaz sonunda da evlenecekleri söyleniyordu. Posta'nın haberine göre; İkilinin ilişkilerinin üç hafta önce bittiği öğrenildi. Simge, Aytaç Özgümüş ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi.
Öte yandan Simge Sağın, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başarıyor.
Simge Sağın, formda vücuduyla sahne kostümlerini titizlikte seçip göz dolduruyor.
Her fırsatta fiziğine dikkat ettiğini söyleyen Simge Sağın, derin dekolteli ya da transparan elbiseler tercih ediyor.
Simge daha önce "Kaliteli uyku, egzersiz ve yoga önceliklerim. Yıllardır hiç ekmek yemiyorum. Protein ağırlıklı besleniyorum."
"Meyve ve sebze tüketiyorum. Tatlı krizine asla girmem" diyerek sırrını vermişti.