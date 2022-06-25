Tuba Ünsal’dan dikkat çeken itiraflar!

"ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Programda iki yıl öncesinde Şeyma Subaşı ile arasında geçen diyalog hatırlatılan Tuba Ünsal, "Çok özür diliyorum böyle bir yanıt verdiğim için. O gün, ben kimim, neyim? Hangi hadle, hangi öfkeyle, hangi durumla, öyle ya da böyle bir genç kadını kıracak bir şeye sahibim. O yüzden, hiç hoşuma gitmedi o gün yaptığım şey. Yani gelişim böyle bir şey işte... İnsan hatalarıyla büyüyor. Ondan çok daha büyük toplum erezyonu sağlayanlar olabilir. Bizim gibi insanların sevgiyle, şevkatle bu insanların yolunu aydınlatması lazım" cevabıyla dikkat çekti.