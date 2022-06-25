Tuba Ünsal’dan dikkat çeken itiraflar!

"KIZ ÇOCUKLARININ DOĞRU ROL MODELLERE İHTİYAÇLARI VAR"
Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Guido Senia ile birlikte sürekli Ibiza'ya seyahat eden Şeyma Subaşı, direkt Ibiza seferi olmamasına sitem etmiş ve kamoyunda tartışma yaratmıştı.
Şeyma Subaşı'na o dönem bir tepki de Tuba Ünsal'dan gelmişti. Ünsal sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "'Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar" demişti.