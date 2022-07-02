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Haberler Magazin Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

Merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar, 3 aydır birlikte olduğu Evren Bölek ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Beste Açar, mutluluğunu ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

02.07.2022, 16:53 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022, 16:54

Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medyada yaptığı paylaşım ile 2 Şubat 2022 tarihinde Oksal Erev'le nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu.

Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

Evliğin eşiğinden dönen 47 yaşındaki Beste Açar, kısa süre sonra da ayrıldıklarını duyurmuştu. Beste Açar, gündem olan açıklamasından yaklaşık iki ay sonra 'yeni aşk' haberiyle adından söz ettirmişti.

Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Evren Bölek ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurmuştu. 47 yaşındaki Açar ve Evren Bölek, bugün nikah masasına oturdu.

Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Beste Açar, şu ifadeleri kullandı: Sonsuza kadar 'evet' Her şeyin mümkün olduğunu bilmenin ötesinde yaşamak bir mucize…

Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

"Olacak olan, gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor zaten. Kendi önünden çekilmen yeter. Bir buluşma için Evren sizinle beraber yüzlerce kişinin hayatında öyle şeyleri organize ediyor ki…"

Beste Açar sevgilisi Evren Bölek ile nikah masasına oturdu

"Neden hala olmuyor? Bu neden başıma geldi? demeyin! Nerden biliyorsunuz hayatınızın altının üstünden daha muhteşem olmayacağını? Hiç bir buluşma tesadüf değildir."

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