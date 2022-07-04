Survivor Ogeday’dan şampiyon Nisa’ya romantik kutlama!

'ÖNEMLİ OLAN KUPA DEĞİL'



Geçtiğimiz sezonlarda Survivor birincisi, şampiyonluk kupasının yanı sıra ayrıca 500 bin TL büyük ödülün de sahibi oluyordu. Bu sezonun ödülü hakkında henüz bir detay bulunmuyor. Ancak 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında olabileceği düşünülüyor. Katamaranda iki yarışmacı da bir haftalık tatil keyfi sürecek.