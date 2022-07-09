Songül Karlı ve Metin Yüncü arasında sular durulmuyor!

Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olmuştu.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı ile kendisini 100 milyon TL dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın açtığı davadan beraat eden Metin Yüncü bir magazin programında yüzleşti. Eski eşler birbirine girdi.
Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olmuştu.
SES KAYDINI DİNLETTİ
Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Karlı'nın eski kocası geçtiğimiz günlerde beraat etti.
Metin Yüncü ve Songül Karlı, bir magazin programının canlı yayınında yüzleşti. Yayına bağlanan Karlı'ya sunucu eski ses kaydını dinletti.
Yıllar önce eski kocası hakkında "Çalmaz, çırpmaz, yapmaz" dediği ortaya çıkan Karlı açıklamasında "Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz?"
"SENİN ALLAH BELANI VERSİN"
O sırada yayına bağlanan Metin Yüncü ise iddialara itiraz ederken ortalık karıştı. Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi.
"HEPİNİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi. Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü.