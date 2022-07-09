Haberler Magazin Songül Karlı ve Metin Yüncü arasında sular durulmuyor!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı ile kendisini 100 milyon TL dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın açtığı davadan beraat eden Metin Yüncü bir magazin programında yüzleşti. Eski eşler birbirine girdi.