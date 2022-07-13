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Haberler Magazin İçimizdeki Ateş'in yeni bölümünde neler olacak?

İçimizdeki Ateş'in yeni bölümünde neler olacak?

Yönetmenliği Murat Onbul'a, senaryosu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Atv'nin yeni dizilerinden biri olan İçimizdeki Ateş'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte İçimizdeki Ateş'in 4. bölümüne dair detaylar...

13.07.2022, 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 16:02

'İçimizdeki Ateş' dizisi 14 Temmuz Perşembe saat 21.45'te Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir.

İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

'İçimizdeki Ateş' yeni bölümüyle Perşembe saat 21.45'te Atv'de!

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