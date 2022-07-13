  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Nadide Sultan'dan Alişan itirafı!

Nadide Sultan'dan Alişan itirafı!

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, bayramın dördüncü gününde Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına konuk olarak katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan hakkında da bir itirafta bulundu.

13.07.2022, 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 17:23

Hem meslek hayatı hem de özel yaşantına dair samimi açıklamalarda bulunan Nadide Sultan'ın Alişan itirafı herkesi şaşırttı.

Nadide Sultan’dan Alişan itirafı!

Nadide Sultan, "Okuldayken sahneye çıkmak yasaktı. Ben gizli çalışırdım" şeklinde sözlerine başlayan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı "Derslerde uyuyordum, üstümü örterlerdi.

Nadide Sultan’dan Alişan itirafı!

'Vuslata Beş Kala' çıktı, öğretmenlerin azarlamasından korktum, gitmedim okula. İki kez dondurdum kaydımı, sonra atıldım.

Nadide Sultan’dan Alişan itirafı!

Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim.

Nadide Sultan’dan Alişan itirafı!

Annem istemedi şarkıcı olmamı. Üniversiteyi bitirdim, doktoraya başladım.

Nadide Sultan’dan Alişan itirafı!

Ama evlilik ve bebekle yürütmek zor" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA