Nadide Sultan’dan Alişan itirafı!

Hem meslek hayatı hem de özel yaşantına dair samimi açıklamalarda bulunan Nadide Sultan'ın Alişan itirafı herkesi şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, bayramın dördüncü gününde Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına konuk olarak katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan hakkında da bir itirafta bulundu.
Hem meslek hayatı hem de özel yaşantına dair samimi açıklamalarda bulunan Nadide Sultan'ın Alişan itirafı herkesi şaşırttı.
Nadide Sultan, "Okuldayken sahneye çıkmak yasaktı. Ben gizli çalışırdım" şeklinde sözlerine başlayan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı "Derslerde uyuyordum, üstümü örterlerdi.
'Vuslata Beş Kala' çıktı, öğretmenlerin azarlamasından korktum, gitmedim okula. İki kez dondurdum kaydımı, sonra atıldım.
Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim.
Annem istemedi şarkıcı olmamı. Üniversiteyi bitirdim, doktoraya başladım.
Ama evlilik ve bebekle yürütmek zor" ifadelerini kullandı.