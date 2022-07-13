Haberler Magazin Nadide Sultan'dan Alişan itirafı!

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, bayramın dördüncü gününde Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize programına konuk olarak katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan hakkında da bir itirafta bulundu.