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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da!

Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile şimdilerde İtalya'yı geziyor. İkili hem tatil yapıyor hem de rötora uğrayan düğünleri için yeni bir mekan arıyor.

14.07.2022, 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022, 09:53

Burcu Esmersoy bir yıldır aşk yaşadığı ve nikah hazırlığı yaptığı iş insanı Nazım Akdemir ile İtalya'da.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da!

Hem tatil yapıyorlar hem de düğün için yeni bir otel bakıyorlar.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da!

Tura Amalfi kıyılarındaki Positano'dan başlayıp Sorrento'ya geçtiler.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da!

Önceki gün motosikletle kentin altını üstüne getirdiler.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da!

Bu arada Sorrento belediye başkanı, turistlerin plaj dışında bikini ile gezmesini yasakladı.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya’da!

500 Euro cezası var. Burcu ile sevgilisinin bir sonraki durağı Capri olacak.

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