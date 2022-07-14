Haberler Magazin Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da!

Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile şimdilerde İtalya'yı geziyor. İkili hem tatil yapıyor hem de rötora uğrayan düğünleri için yeni bir mekan arıyor.