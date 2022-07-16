Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

"Sadece çocuk yapmak için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki bu kez damat adayında aradığı kriterleri açıkladı: Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve çok iyi anlayan bir erkek olmalı.
Müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden gizemli erkek arkadaş mekana tekrar girerken, ünlü şarkıcı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Sadece çocuk yapmak için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki bu kez damat adayında aradığı kriterleri açıkladı: Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve çok iyi anlayan bir erkek olmalı.
Posta'nın haberine göre; Popçu, "Sperm bankasından bebek yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Yok, istemem. Çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekir. Baba şart" yanıtını verdi.
BAŞ BAŞA KAHVALTI
Aleyna Tilki, genç bir erkekle Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Kapıda objektifleri fark edince telaşlandılar. Aleyna "Sadece arkadaşım" dedi.
Koyu sohbet sonrası mekândan ayrılan genç adam muhabirleri fark edince yeniden içeri girdi. Ancak görüntülenmekten kurtulamayacaklarını anlayınca şarkıcının aracının direksiyonuna geçti.
Aleyna Tilki, genç bir erkekle Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Kapıda objektifleri fark edince telaşlandılar. Aleyna "Sadece arkadaşım" dedi.
Aleyna Tilki'nin yanındaki gencin, Barış adlı çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.