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Haberler Magazin Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

Müzik kariyerinin dışında sosyal medya paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden gizemli erkek arkadaş mekana tekrar girerken, ünlü şarkıcı da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

16.07.2022, 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 12:03

"Sadece çocuk yapmak için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki bu kez damat adayında aradığı kriterleri açıkladı: Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve çok iyi anlayan bir erkek olmalı.

Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

Posta'nın haberine göre; Popçu, "Sperm bankasından bebek yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Yok, istemem. Çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekir. Baba şart" yanıtını verdi.

Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

BAŞ BAŞA KAHVALTI

Aleyna Tilki, genç bir erkekle Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Kapıda objektifleri fark edince telaşlandılar. Aleyna "Sadece arkadaşım" dedi.

Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

Koyu sohbet sonrası mekândan ayrılan genç adam muhabirleri fark edince yeniden içeri girdi. Ancak görüntülenmekten kurtulamayacaklarını anlayınca şarkıcının aracının direksiyonuna geçti.

Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

Aleyna Tilki, genç bir erkekle Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. Kapıda objektifleri fark edince telaşlandılar. Aleyna "Sadece arkadaşım" dedi.

Aleyna Tilki evlenmek için şartını açıkladı

Aleyna Tilki'nin yanındaki gencin, Barış adlı çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

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