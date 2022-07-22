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Haberler Magazin Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

Didem Sarı ile yollarını ayıran ve şimdilerde Tuvana Türkay ile ilişkisi olan iki çocuk babası iş insanı İzzet Antebi, eski eşinin paylaşımlarıyla gündeme geldi. İzzet Antebi, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yazışmaları hakkında ilk kez konuştu.

22.07.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022, 17:03

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi oturdu.

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

Didem Sarı şu günlerde Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski eşiyle Çağla Şıkel'in Instagram mesajlarını ifşa etti.

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

"BÜTÜN GECE AKLIM SENDEYDİ"

Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" mesajı attığı gündemde...

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Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

İZZET ANTEBİ ÇOK SİNİRLİ

İş insanı İzzet Antebi yaşananlar sonrası Posta'ya açıklama yaptı.

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

"ESKİ EŞİME DAVA AÇACAĞIM"

Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığı gündemde olan iş insanı açıklamasında şunları söyledi:

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

"İzzet Antebi ile konuştum. Şoktaydı ve sinirliydi. Avukatıyla görüştüğünü belirtip 'Biz 22 Eylül 2021'de boşandık.

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

"DİDEM INSTAGRAM HESABIMI HACKLEMİŞ"

O paylaşımlar ise ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabımı hacklemiş.

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

"ÇAĞLA ŞIKEL İLE HİÇBİR ZAMAN İLİŞKİM OLMADI"

Kaldı ki, Çağla Şıkel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım" dedi.

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

Küplere binen Çağla Şıkel de hukuki yollara başvuracak."

Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

İşte o mesajlar...

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