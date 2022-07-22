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Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

Didem Sarı ile yollarını ayıran ve şimdilerde Tuvana Türkay ile ilişkisi olan iki çocuk babası iş insanı İzzet Antebi, eski eşinin paylaşımlarıyla gündeme geldi. İzzet Antebi, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yazışmaları hakkında ilk kez konuştu.