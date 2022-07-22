Eski eşi Çağla Şıkel ile mesajlarını ifşa etmişti! İzzet Antebi sessizliğini bozdu

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi oturdu.
Didem Sarı ile yollarını ayıran ve şimdilerde Tuvana Türkay ile ilişkisi olan iki çocuk babası iş insanı İzzet Antebi, eski eşinin paylaşımlarıyla gündeme geldi. İzzet Antebi, manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yazışmaları hakkında ilk kez konuştu.
İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi oturdu.
Didem Sarı şu günlerde Tuvana Türkay ile aşk yaşayan eski eşiyle Çağla Şıkel'in Instagram mesajlarını ifşa etti.
"BÜTÜN GECE AKLIM SENDEYDİ"
Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" mesajı attığı gündemde...
.
İZZET ANTEBİ ÇOK SİNİRLİ
İş insanı İzzet Antebi yaşananlar sonrası Posta'ya açıklama yaptı.
"ESKİ EŞİME DAVA AÇACAĞIM"
Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığı gündemde olan iş insanı açıklamasında şunları söyledi:
"İzzet Antebi ile konuştum. Şoktaydı ve sinirliydi. Avukatıyla görüştüğünü belirtip 'Biz 22 Eylül 2021'de boşandık.
"DİDEM INSTAGRAM HESABIMI HACKLEMİŞ"
O paylaşımlar ise ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabımı hacklemiş.
"ÇAĞLA ŞIKEL İLE HİÇBİR ZAMAN İLİŞKİM OLMADI"
Kaldı ki, Çağla Şıkel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım" dedi.
Küplere binen Çağla Şıkel de hukuki yollara başvuracak."