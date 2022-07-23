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Haberler Magazin Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Songül Öden, başrol oynadığı dizi setinde ölümle burun buruna geldi. Kaza sahnesi çekmek için sete giden Songül Öden, hastanelik oldu.

23.07.2022, 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 09:34

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de aynı dijital platform için çekiliyor.

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Songül Öden'in ilk oynadığı dizi Aras Bulut İynemli'nin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği proje...

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Öden, dev prodüksiyonlu dizide Zübeyde Hanım'a hayat veriyor.

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Diğer proje ise Songül Öden'in Halit Ergenç ve Melis Sezen'le başrol oynadığı dizi...

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Halit Ergenç'in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği dizide, kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı.

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi yapılan ve taburcu edilen Öden, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı.

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