Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de aynı dijital platform için çekiliyor.
Ünlü oyuncu Songül Öden, başrol oynadığı dizi setinde ölümle burun buruna geldi. Kaza sahnesi çekmek için sete giden Songül Öden, hastanelik oldu.
Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de aynı dijital platform için çekiliyor.
Songül Öden'in ilk oynadığı dizi Aras Bulut İynemli'nin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği proje...
Öden, dev prodüksiyonlu dizide Zübeyde Hanım'a hayat veriyor.
Diğer proje ise Songül Öden'in Halit Ergenç ve Melis Sezen'le başrol oynadığı dizi...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Halit Ergenç'in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.
Özer Feyzioğlu'nun yönettiği dizide, kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı.
Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan ve taburcu edilen Öden, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı.