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Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu yeni aşkını ilan etti

Aslı Bekiroğlu yeni aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz Şubat ayında müzisyen Çağrı Telkıvıran ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu yeni aşkını ise sosyal medya hesabından ilan etti.

25.07.2022, 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 16:51

Aslı Bekiroğlu önce aşkta kaybetmiş, sevgilisi Çağrı Telkıvıran'dan ayrılmıştı. Ardından da 2007'de ölen şarkıcı Barış Akarsu'ya dair yaptığı gaf nedeniyle sanatçının hayatını anlatan filmin kadrosundan çıkmıştı.

Aslı Bekiroğlu yeni aşkını ilan etti

Oyuncu kötü günleri atlatmak, moral bulmak için tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Tatil dönüşü Aslı Bekiroğlu aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Aslı Bekiroğlu yeni aşkını ilan etti

Sevgilisi DJ Taykun Karaduman ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, kalp ve nazar boncuğu emojisi de koydu.

Aslı Bekiroğlu yeni aşkını ilan etti

Bekiroğlu'nun bu paylaşımına karşılık DJ Taykun Karaduman da Aslı Bekiroğlu ile olan fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile paylaştı.

Aslı Bekiroğlu yeni aşkını ilan etti

"Nazar Çemberi" notunu düştü.

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