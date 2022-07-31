Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi sessizliğini bozdu

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Ünlü sunucunun bu açıklamasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iki çocuğunun annesi olan eski eşi Benan Kocadereli sessizliğini bozdu.
Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti.
Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.
Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş!
Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım" dedi.
Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dahil oldu.
Benan Kocadereli, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok.
Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.