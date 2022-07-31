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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi sessizliğini bozdu

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan ve zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Ünlü sunucunun bu açıklamasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iki çocuğunun annesi olan eski eşi Benan Kocadereli sessizliğini bozdu.