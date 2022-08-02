Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

JAHOVİC'İN AÇIKLAMALASINDAN SATIR BAŞLARI: OĞULLARIMIN KADERİ BU



Jahovic, "Boşanmış anne babanın çocuğu olmak kolay değil. Oğullarımın kaderi bu, ama onları hayatın daha tatsız aşamalarını öğrenecek şekilde yetiştiriyorum. Ne kadar sert olursa olsun, bu onları sadece daha güçlü yapacaktır.