Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la boşanmasıyla ilgili de çok samimi açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile oyuncu ve şarkıcı Emina Jahovic 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten iki çocukları olan çiftten Emina Jahovic, Sırbistan'da yayınlanan bir dergiye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la boşanmasıyla ilgili de çok samimi açıklamalarda bulundu.
JAHOVİC'İN AÇIKLAMALASINDAN SATIR BAŞLARI: OĞULLARIMIN KADERİ BU
Jahovic, "Boşanmış anne babanın çocuğu olmak kolay değil. Oğullarımın kaderi bu, ama onları hayatın daha tatsız aşamalarını öğrenecek şekilde yetiştiriyorum. Ne kadar sert olursa olsun, bu onları sadece daha güçlü yapacaktır.
Her zaman onların en büyük destekçisi olacağım. Çocuklarımın iyi, dürüst ve zihinsel olarak sağlıklı, hayata karşı cesaret ve empati sahibi insanlar olarak büyümesini istiyorum.
Ne yazık ki, onları çıkan haberlerden koruyamıyorum. Manşetleri okuyorlar ve sosyal medyayı takip ediyorlar. Özümde kim olduğumu bilmelerine ihtiyacım var, diğer her şey önemsiz.
Sahip olduğum en değerli şey çocuklarım, görüp duyabiliyor olmam, kendi paramı kazanmam ve kimseye bağımlı olmamam.
'KİMSEYE İHTİYACIM YOK'
Asla bilerek kimseyi incitmedim ama her anlamda beni hak edenlerle çevrili olmam gerektiğini anladım.
Özgürlükle tanıştım ve bu duyguya paha biçilemez. Uzun süre ilişkilerde kıskançlık ve yasaklamanın sevginin kanıtı olduğunu düşündüm. Şimdi anlıyorum ki, ancak özgürce uçmana izin veren biri tarafından gerçekten sevilebilirsin.
Duygusal bir ilişki karmaşık bir ilişkidir. İki oğlum var ve bağımsız bir kadınım. Hayatımdaki boşluğu doldurmak için kimseye ihtiyacım yok.
Ben aşkta harikayım, sadece karşımdakinin de harika olması gerekiyor!" dedi.