  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile oyuncu ve şarkıcı Emina Jahovic 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten iki çocukları olan çiftten Emina Jahovic, Sırbistan'da yayınlanan bir dergiye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

02.08.2022, 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 09:26

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la boşanmasıyla ilgili de çok samimi açıklamalarda bulundu.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

JAHOVİC'İN AÇIKLAMALASINDAN SATIR BAŞLARI: OĞULLARIMIN KADERİ BU

Jahovic, "Boşanmış anne babanın çocuğu olmak kolay değil. Oğullarımın kaderi bu, ama onları hayatın daha tatsız aşamalarını öğrenecek şekilde yetiştiriyorum. Ne kadar sert olursa olsun, bu onları sadece daha güçlü yapacaktır.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Her zaman onların en büyük destekçisi olacağım. Çocuklarımın iyi, dürüst ve zihinsel olarak sağlıklı, hayata karşı cesaret ve empati sahibi insanlar olarak büyümesini istiyorum.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Ne yazık ki, onları çıkan haberlerden koruyamıyorum. Manşetleri okuyorlar ve sosyal medyayı takip ediyorlar. Özümde kim olduğumu bilmelerine ihtiyacım var, diğer her şey önemsiz.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Sahip olduğum en değerli şey çocuklarım, görüp duyabiliyor olmam, kendi paramı kazanmam ve kimseye bağımlı olmamam.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

'KİMSEYE İHTİYACIM YOK'

Asla bilerek kimseyi incitmedim ama her anlamda beni hak edenlerle çevrili olmam gerektiğini anladım.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Özgürlükle tanıştım ve bu duyguya paha biçilemez. Uzun süre ilişkilerde kıskançlık ve yasaklamanın sevginin kanıtı olduğunu düşündüm. Şimdi anlıyorum ki, ancak özgürce uçmana izin veren biri tarafından gerçekten sevilebilirsin.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Duygusal bir ilişki karmaşık bir ilişkidir. İki oğlum var ve bağımsız bir kadınım. Hayatımdaki boşluğu doldurmak için kimseye ihtiyacım yok.

Emina Jahovic: Onları çıkan haberlerden koruyamıyorum

Ben aşkta harikayım, sadece karşımdakinin de harika olması gerekiyor!" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA