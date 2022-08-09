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Haberler Magazin Hakan Ural'ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Hakan Ural'ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, şimdilerde gündüz kuşağında sunuculuk yaptığı programda gündemi ele alıyor. Açıklamalarıyla olay olan Hakan Ural'ın ünlü olmadan önce yaptığı mesleği ise şoke etti. İşte Hakan Ural'ın ayakkabı boyacılığından televizyon sunuculuğuna uzanan hayatı...

09.08.2022, 12:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022, 12:43

Şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programında sunucuk yapan Hakan Ural'ın açıklamarı gündem oluyor.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Hayatı kadar geçmişi kadar merak edilen Hakan Ural'ın bu kadar ünlü olmadan önce maddi geçimini nasıl sağladığını öğrenince şoke olacaksınız...

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Ünlü sanatçı Sibel Can ile 11 yıl evli kalan Hakan Ural 1999 yılında boşandı. Bu evlilikten iki kızı var.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Evliliklerinin son 2 yılının kabus gibi geçtiğini dile getiren Hakan Ural, röportajlarında Sibel Can'ın kendisini dinlemediğini, kendine uygun olmayan davranışlar sergilediğini ve bu yüzden eşine şiddet uyguladığını itiraf etmişti.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Her dediği olay olan Hakan Ural çalışma hayatına çocukken başlamış. Oyuncu ve sunucu olan Ural'ın geçmişte yapmadığı iş kalmamış.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Çalışma hayatına erken başlayan Hakan Ural'ın çocukken hangi işlerde çalıştığını duyanlar "yok artık" dedi.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Hakan Ural'ın küçükken ayakkabı boyadığı, elektrikçide çalıştığı su satarak geçimini sağladığı ortaya çıktı. Ural 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Sonrasında Yeşilçam'dan art arda teklif almaya başladı. Ancak eğitimi nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Gençlik döneminde emlakçılık işi ile de uğraşan Ural 1986 yılında rol aldığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı, sonrasında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrolü paylaştı.

Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

2 Ocak 1968 İstanbul doğumlu Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Hakan Ural çocuk yaşta babası tarafından reddedildi. Ural, küçükken Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

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