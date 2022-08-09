Hakan Ural’ın eski mesleği şoke etti! Ayakkabı boyacılığından mankenliğe...

Şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programında sunucuk yapan Hakan Ural'ın açıklamarı gündem oluyor.
Şimdilerde Nur Tuğba Algül ile Neler Hayatta programında sunucuk yapan Hakan Ural'ın açıklamarı gündem oluyor.
Hayatı kadar geçmişi kadar merak edilen Hakan Ural'ın bu kadar ünlü olmadan önce maddi geçimini nasıl sağladığını öğrenince şoke olacaksınız...
Ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın hakkındaki gerçeği öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü sanatçı Sibel Can ile 11 yıl evli kalan Hakan Ural 1999 yılında boşandı. Bu evlilikten iki kızı var.
Evliliklerinin son 2 yılının kabus gibi geçtiğini dile getiren Hakan Ural, röportajlarında Sibel Can'ın kendisini dinlemediğini, kendine uygun olmayan davranışlar sergilediğini ve bu yüzden eşine şiddet uyguladığını itiraf etmişti.
Her dediği olay olan Hakan Ural çalışma hayatına çocukken başlamış. Oyuncu ve sunucu olan Ural'ın geçmişte yapmadığı iş kalmamış.
Çalışma hayatına erken başlayan Hakan Ural'ın çocukken hangi işlerde çalıştığını duyanlar "yok artık" dedi.
Hakan Ural'ın küçükken ayakkabı boyadığı, elektrikçide çalıştığı su satarak geçimini sağladığı ortaya çıktı. Ural 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Sonrasında Yeşilçam'dan art arda teklif almaya başladı. Ancak eğitimi nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Gençlik döneminde emlakçılık işi ile de uğraşan Ural 1986 yılında rol aldığı Mavi Yolculuk filmi ile tanındı, sonrasında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrolü paylaştı.
2 Ocak 1968 İstanbul doğumlu Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Hakan Ural çocuk yaşta babası tarafından reddedildi. Ural, küçükken Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.