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Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan ile oyuncu Buse Varol 2018 yılında dünyaevine girmiş, çift bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Bir süre önce de evliliklerinde küçük bir pürüz olduğu bulunan çift, buzları çabucak ertimiş ve eski günlerine geri dönmüştü. Son olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanan Buse Varol, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda üniversite sınavına giren Varol, hangi bölümü kazandığını açıkladı.

18.08.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 11:20

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçları iki gün önce açıklanmış ve milyonlarca kişi hangi üniversiteye yerleştirdiğini öğrenmişti.

Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Sınava girenlerden biri de Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'du.

Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Buse Varol, önceki gün sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, kazandığı bölümü sosyal medya sayfasından duyurdu.

Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Bir takipçisi Varol'a "hangi üniversiteyi kazandınız?" diye sordu.

Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

250 puan alan Buse Varol, 'Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini gösteren belgeyi paylaştı.

Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Daha önce Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi'ni bitiren Buse Varol, "3. üniversitem olacak inşallah.

Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Hiç çalışmadım, 14 sene önceki bilgilerimle girdim" dedi.

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