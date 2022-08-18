Alişan’ın eşi Buse Varol üniversiteyi kazandı!

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçları iki gün önce açıklanmış ve milyonlarca kişi hangi üniversiteye yerleştirdiğini öğrenmişti.
Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS tercih sonuçları iki gün önce açıklanmış ve milyonlarca kişi hangi üniversiteye yerleştirdiğini öğrenmişti.
Sınava girenlerden biri de Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'du.
Buse Varol, önceki gün sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Varol, kazandığı bölümü sosyal medya sayfasından duyurdu.
Bir takipçisi Varol'a "hangi üniversiteyi kazandınız?" diye sordu.
250 puan alan Buse Varol, 'Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini gösteren belgeyi paylaştı.
Daha önce Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi'ni bitiren Buse Varol, "3. üniversitem olacak inşallah.