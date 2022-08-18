Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Tiyatronun duayen isimlerinden Melek Baykal, özellikle Cennet Mahallkesi dizindeki Pembe rolüyle hafızalarda yer edinmişti.
Tiyatronun duayen isimlerinden Melek Baykal, özellikle Cennet Mahallkesi dizindeki Pembe rolüyle hafızalarda yer edinmişti.
68 yaşındaki Baykal son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Sanat dünyasının usta isimlerinden Melek Baykal son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerine ait bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Melek Baykal, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı gönderisiyle hayranlarını büyüledi.
Melek Baykal'ın beğeni yağan gençlik pozuna yorumlar yağmur oldu yağdı.
Melek Baykal'a "Asil kadın", "Ne güzel edalı gülmüşsünüz", "Çağla Şikel sandım" yorumları geldi.
İşte Melek Baykal'ın, Çağla Şıkel'e benzetilen nostaljik pozu...