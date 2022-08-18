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Haberler Magazin Melek Baykal'dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Melek Baykal'dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Ünlü oyuncu Melek Baykal, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Takipçilerini o gönderiyle adeta geçmişe götüren oyuncu güzelliğiyle övgü toplarken, Baykal'ın gençliği ise Çağla Şıkel'e benzetildi.

18.08.2022, 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 16:34

Tiyatronun duayen isimlerinden Melek Baykal, özellikle Cennet Mahallkesi dizindeki Pembe rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

68 yaşındaki Baykal son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Sanat dünyasının usta isimlerinden Melek Baykal son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerine ait bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Melek Baykal, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yayınladığı gönderisiyle hayranlarını büyüledi.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Melek Baykal'ın beğeni yağan gençlik pozuna yorumlar yağmur oldu yağdı.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

Melek Baykal'a "Asil kadın", "Ne güzel edalı gülmüşsünüz", "Çağla Şikel sandım" yorumları geldi.

Melek Baykal’dan nostaljik paylaşım! Görenler Çağla Şıkel sandı

İşte Melek Baykal'ın, Çağla Şıkel'e benzetilen nostaljik pozu...

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