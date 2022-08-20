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Haberler Magazin Yağmur Atacan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

Yağmur Atacan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile mutlu evliliğiyle anılan ve setlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Yağmur Atacan, sosyal medya hesabından kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. İşte Yağmur Atacan'a gelen o mesaj...

20.08.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 15:55

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yağmur Atacan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

Atacan, yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etti.

Yağmur Atacan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

80 bin TL paraya ihtiyacı olduğunu yazan bir takipçisinin mesajlarını paylaşan Atacan "Aslında nasıl da güven duyasın geliyor.

Yağmur Atacan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh" dedi.

Yağmur Atacan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...

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