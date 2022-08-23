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Haberler Magazin Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a gönderme mi yaptı?

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a gönderme mi yaptı?

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalmayı tercih eden oyuncu ve avukat Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Koçak, bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi. Bu cevapla, Koçak'ın eski sevgilisi Oğuzhan Koç akıllara geldi. Koçak'ın, oyuncu Demet Özdemir ile 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylendi. Basına yansıyan haberler sonrasında Zeynep Koçak'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

23.08.2022, 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 15:26

ir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlerde imzası bulunan Zeynep Koçak, geçirdiği değişimle magazinde yerini aldı. Zeynep Koçak 8 yıll aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile ilişkisini 2015 yılında noktalanmıştı.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

Oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından soru- cevap yaptı. Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi. Koçak'ın bu cevabı, uzun yıllar aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'a gönderme olarak algılandı.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

OĞUZHAN KOÇA'A FLAŞ GÖNDERME!

Sosyal medyada bugün takipçilerinin sorularını cevaplayan Koçak'tan Oğuzhan Koç'a flaş bir gönderme geldi.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

"ALDATILDIN MI?' SORUSUNA ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ!

Bir hayranının 'hiç aldatıldın mı?' sorusuna 'Google'a bak' cevabını veren Koçak, evlilik hazırlığında olan Oğuzhan Koç'a gönderme yapması dikkat çekti.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

Zeynep Koçak, hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından özür diledi. Koçak, şu açıklamayı yaptı:

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

Sevgili arkadaşlar... Dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki 'google it' her soru-cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

Bugüne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

2 YIL SONRA AYRILMIŞLARDI!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yıllık ilişkilerini 2015 yılında noktalanmıştı.

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