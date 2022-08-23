Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç’a gönderme mi yaptı?

ir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlerde imzası bulunan Zeynep Koçak, geçirdiği değişimle magazinde yerini aldı. Zeynep Koçak 8 yıll aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile ilişkisini 2015 yılında noktalanmıştı.
ir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'da komik skeçlerde imzası bulunan Zeynep Koçak, geçirdiği değişimle magazinde yerini aldı. Zeynep Koçak 8 yıll aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile ilişkisini 2015 yılında noktalanmıştı.
Oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından soru- cevap yaptı. Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını verdi. Koçak'ın bu cevabı, uzun yıllar aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'a gönderme olarak algılandı.
OĞUZHAN KOÇA'A FLAŞ GÖNDERME!
Sosyal medyada bugün takipçilerinin sorularını cevaplayan Koçak'tan Oğuzhan Koç'a flaş bir gönderme geldi.
"ALDATILDIN MI?' SORUSUNA ÖYLE BİR CEVAP VERDİ Kİ!
Bir hayranının 'hiç aldatıldın mı?' sorusuna 'Google'a bak' cevabını veren Koçak, evlilik hazırlığında olan Oğuzhan Koç'a gönderme yapması dikkat çekti.
Zeynep Koçak, hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından özür diledi. Koçak, şu açıklamayı yaptı:
Sevgili arkadaşlar... Dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki 'google it' her soru-cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir.
Bugüne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam.
Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...
2 YIL SONRA AYRILMIŞLARDI!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yıllık ilişkilerini 2015 yılında noktalanmıştı.