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Haberler Magazin Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atan ve 26 Ağustos'ta Demet Özdemir ile nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç, yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı. Zeynep Bastık'ın menajeri ve boşanma aşamasında olduğu eşi Tolga Akış partiden renkli görüntüler paylaştı. İşte Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden kareler...

25.08.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022, 11:36

Şarkıcı Oğuzhan Koç14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e bir otelde evlilik teklifi etmişti.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

İkili bu mutlu günlerinden sonra sık sık evlilik haberiyle gündeme geldi. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyuran çift düğün için de kesenin ağzını açtı.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

600 davetlinin katılacağı düğünde tüm detaylar düşünüldü.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift mutluluğa 'evet' diyecek. Düğün öncesi Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden partiye, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve çok sayıda ünlü konuk katıldı.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

Sevgilisinin paylaşımını beğenen Demet Özdemir 'aşkım çok yakışıyoruz' yorumunu yaptı.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

"BİZ DE SENİ SEVDİK"

Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda etti

"HANIMCILIK KAZANDI"

Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı" dedi.

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