Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

'ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ'

70'li ve 80'li yılların esintilerini taşıyan kıyafetleri ve aksesuarlarıyla herkesi ters köşe yapan Mardini'nin o hallerine "Berdan Mardini değildir o... Olsa olsa Özcan Mardini olabilir", "Sene 65 Almanya'ya çalışmaya giden işçi" ve "Hayret ettim eski halinden eser kalmamış" gibi yorumlar yağdı.