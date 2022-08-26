Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

Geçtiğimiz mart ayında eski eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma sürecinden geçen ünlü türkücü Berdan Mardini, imaj değişikliği yaptı.
Geçtiğimiz mart ayında eski eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma sürecinden geçen ünlü türkücü Berdan Mardini, imaj değişikliği yaptı.
Saçlarını gri-beyaza boyatan Mardini'nin yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Yeni haliyle Özcan Deniz'e ikizi kadar benzeyen ünlü şarkıcı için sosyal medyada "Özcan Deniz'in 'Mardin' şubesi" şeklinde yorumlar gelmişti.
Yaşadığı kötü günleri geride bırakarak kariyerine odaklanan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün dijital içerik platformlarında yayınladığı şarkıyla gündem oldu.
Ünlü şarkıcının klibindeki tarzı ise hayranlarını şoke etti.
'ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ'
70'li ve 80'li yılların esintilerini taşıyan kıyafetleri ve aksesuarlarıyla herkesi ters köşe yapan Mardini'nin o hallerine "Berdan Mardini değildir o... Olsa olsa Özcan Mardini olabilir", "Sene 65 Almanya'ya çalışmaya giden işçi" ve "Hayret ettim eski halinden eser kalmamış" gibi yorumlar yağdı.