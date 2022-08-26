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Haberler Magazin Berdan Mardini'nin imaj değişikliği dikkat çekti

Berdan Mardini'nin imaj değişikliği dikkat çekti

Boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan ve takipçilerini adeta 80'lere götüren Berdan Mardini pozlarıyla dikkat çekti.

26.08.2022, 15:38 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 15:38

Geçtiğimiz mart ayında eski eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma sürecinden geçen ünlü türkücü Berdan Mardini, imaj değişikliği yaptı.

Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

Saçlarını gri-beyaza boyatan Mardini'nin yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

Yeni haliyle Özcan Deniz'e ikizi kadar benzeyen ünlü şarkıcı için sosyal medyada "Özcan Deniz'in 'Mardin' şubesi" şeklinde yorumlar gelmişti.

Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

Yaşadığı kötü günleri geride bırakarak kariyerine odaklanan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün dijital içerik platformlarında yayınladığı şarkıyla gündem oldu.

Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

Ünlü şarkıcının klibindeki tarzı ise hayranlarını şoke etti.

Berdan Mardini’nin imaj değişikliği dikkat çekti

'ESKİ HALİNDEN ESER KALMAMIŞ'

70'li ve 80'li yılların esintilerini taşıyan kıyafetleri ve aksesuarlarıyla herkesi ters köşe yapan Mardini'nin o hallerine "Berdan Mardini değildir o... Olsa olsa Özcan Mardini olabilir", "Sene 65 Almanya'ya çalışmaya giden işçi" ve "Hayret ettim eski halinden eser kalmamış" gibi yorumlar yağdı.

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