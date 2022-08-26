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TRT sanatçısı Ahmet Külik hayatını kaybetti

TRT'de ritim müziği sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Külik'ten kötü haber geldi. Pabuç Ahmet olarak da bilinen usta sanatçı hayatını kaybetti.

26.08.2022, 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 16:21

TRT sanatçısı Ahmet Külik hayatını kaybetti

Uzun yıllar TRT'de ritm sanatçısı olarak görev yapan ve ritm sanatçıları içinde önde gelen isimlerden olan Ahmet Külik'in, vefat etti. Onur Akay'ın haberine göre; "Şimdi sizlere 'Ve Atilla Mayda, Haydaaa Atilla Mayda' dersem, eskiler mutlaka efsane ritim sanatçılarımızdan bahsedeceğimi anlayacak. Ritim üstatlarımız Atilla Mayda, Hüseyin İleri ve Güngör Hoşses'ten sonra, bakır darbuka ve fiskeli darb icracılarının son temsilcisi Ahmet Külik'i de kaybettik. Hepsinin de ortak yanları bakır ve de fiskeli darbuka icra etmeleriydi. Türk mûsıkîsinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik nam-ı diğer Pabuç Ahmet'e Allah'tan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm TRT sanatçılarına da başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. Ahmet Külik, uzun yıllar TRT'de ritm sanatçısı olarak görev yapmış ve çok sayıda ünlü sanatçıya eşlik etmişti.

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