Son dakika: İmam Hatiplilere hakaret etmişti! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu

İmam Hatiplilere hakareti nedeniyle cezaevine giren şarkıcı Gülşen tahliye edildi. Gülşen'e adli kontrol tedbiri olarak ev hapsi uygulanacak.

Gülşen'in imam hatiplilere yönelik söylediği skandal sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.

Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.