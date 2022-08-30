Ahmet Tatlı’dan babası İbrahim Tatlıses’e yanıt!

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ölümden döndü. Ünlü şarkıcının araçta sıkıştığı trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Babasıyla küs ve davalık olan Ahmet Tatlıses, kazayı duyunca küslüğü unutup olay yerine koştu.