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Haberler Magazin Ahmet Tatlı'dan babası İbrahim Tatlıses'e yanıt!

Ahmet Tatlı'dan babası İbrahim Tatlıses'e yanıt!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasına karışan İbrahim Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip eden oğlu Ahmet Tatlı için "Artist geldi, numarasını yaptı gitti." demişti. Bu sözler üzerine Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından babası İbrahim Tatlıses'e yanıt verdi.

30.08.2022, 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 10:50

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Bodrum'da ölümden döndü. Ünlü şarkıcının araçta sıkıştığı trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Babasıyla küs ve davalık olan Ahmet Tatlıses, kazayı duyunca küslüğü unutup olay yerine koştu.

Ahmet Tatlı’dan babası İbrahim Tatlıses’e yanıt!

'ARTİST, GELDİ NUMARASINI YAPTI GİTTİ'

Ünlü türkücü, geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin, "Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti.

Ahmet Tatlı’dan babası İbrahim Tatlıses’e yanıt!

Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?" dedi.

Ahmet Tatlı’dan babası İbrahim Tatlıses’e yanıt!

'ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM, BENİM MESLEĞİM DEĞİL'

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor.

Ahmet Tatlı’dan babası İbrahim Tatlıses’e yanıt!

Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz…

Ahmet Tatlı’dan babası İbrahim Tatlıses’e yanıt!

Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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