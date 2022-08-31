Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.
31.08.2022, 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 11:45
Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.
KORUMALAR ARACINA TAŞINDI
Müzikseverlerin seslendirdiği her esere eşlik ettiği Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü. Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"KORKULACAK BİR DURUM YOK"
Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.
Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.