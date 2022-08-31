  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Kocaeli'de düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Emre Kaya, konser bitiminde ise sahneden inerken talihsiz bir kaza geçirdi ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini bir hayli korkutan 40 ünlü şarkıcının son sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama geldi.

İHA

31.08.2022, 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 11:45

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.

Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

KORUMALAR ARACINA TAŞINDI

Müzikseverlerin seslendirdiği her esere eşlik ettiği Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü. Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Sahnede talihsiz kaza! Emre Kaya apar topar hastaneye kaldırıldı

Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA