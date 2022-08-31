Yaprak Dökümü Fikret’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Geçmi yıllarda ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Fikret, Tahsin isimli bir adamla evlenmiş, ailesine ders vermek istemişti.
Geçmi yıllarda ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Fikret, Tahsin isimli bir adamla evlenmiş, ailesine ders vermek istemişti.
Tahsin'in üç çocuğu olan Deniz, Neslihan Atagül tarafından canlandırırken; dizide Tahsin'in oğlu Mehmet'e hayat veren Berk Boğaç Akgüneş, Caner'e hayat veren ise Mustafa Orbay Avcı'ydı.
Babalarının ikinci eşin Fikret'i kabullenmekte zorlanan çocuklar, sonralarında abla yerine koydukları Fikret'le anne- çocuk ilişkisi kurmuşlardı.
Her bölümü ayrı keyifli Yaprak Dökümü dizisinin setinde büyüyen Mehmet ve Caner ise dönemin çocuk yıldızları olarak hafızalara kazınmıştı.
Dönemin popüler çocuk oyuncularından olan Berk Boğaç Akgüneş ve Mustafa Orbay Avcı, Yaprak Dökümü dizisinden sonra ekranlardan uzaklaşmaya başlamıştı. Berk Boğaç Akgüneş ve Mustafa Orbay Avcı'nın yıllar sonraki halleri ortaya çıktı!
Dizinin finalinin üzerinden yıllar geçse de Fikret ablaları olan Bennu Yıldırımlar ile bir araya gelen ikili son halleriyle ağızları açık bıraktı.
Mehmet ve Caner isimli iki kardeş yıllar sonra görenleri şaşkına çevirdi. Yakışıklılıklarını görenler "Bunlar o çocuklar mı?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
O pozlarına beğeni yağdı.