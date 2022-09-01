Şarkıcı Gülşen’in ev hapsi kaldırılması talebi reddedildi

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Gülşen'in avukatı Emek Emre savcılığa dilekçe sunarak müvekkili Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasını talebinde bulunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda şarkıcı Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

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