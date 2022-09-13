’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! Dün, Kaan Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarını gündeme gelmişti.
Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! Dün, Kaan Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarını gündeme gelmişti.
GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Şimdi de rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. ortaya çıktı.
'KONTROL EDEMEYECEK'
Sabah Gazetesi'nden Hakan Uç'un haberine göre; Y. E., şarkıcı Kaan Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!
Hakkında ağır suçlamalar bulunan Boşnak ise sessizliğini koruyor.
GRUP ÜYELERİNDEN TEHDİT
Başak Ceylan Torun'un, ünlü rockçı hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kadın, Torun'a sahip çıkıp şarkıcıyı yerden yere vurdu.
Ancak mağdur kadına sahip çıkan bazı takipçiler, destek verdikleri için Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyelerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Torun, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.
Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.
Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:
"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."