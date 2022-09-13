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Haberler Magazin 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı konuştu!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı konuştu!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi Başak Ceylan Torun'dan şoke eden itiraflar gelmişti. Kaan Boşnak tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, şimdi de ünlü rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi konuştu.

13.09.2022, 12:53 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 13:11

Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! Dün, Kaan Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarını gündeme gelmişti.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Şimdi de rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. ortaya çıktı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

'KONTROL EDEMEYECEK'

Sabah Gazetesi'nden Hakan Uç'un haberine göre; Y. E., şarkıcı Kaan Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

Hakkında ağır suçlamalar bulunan Boşnak ise sessizliğini koruyor.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

GRUP ÜYELERİNDEN TEHDİT

Başak Ceylan Torun'un, ünlü rockçı hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kadın, Torun'a sahip çıkıp şarkıcıyı yerden yere vurdu.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

Ancak mağdur kadına sahip çıkan bazı takipçiler, destek verdikleri için Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyelerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

NE OLMUŞTU?

Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Torun, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

’Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı konuştu!

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."

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