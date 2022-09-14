Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile gerçekten üç kız kardeş gibi olduk

Melisa Berberoğlu, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, çekimlerin gerçekleştiği Ayvalık'a aşık olduğunu söyledi: Önce kötü hissettim, hiç bilmediğim bir yer olduğu için. Ayvalık'a da gitmemiştim daha önceden. Ama gittikten sonra Ayvalık'a âşık oldum. Çok güzel bir yer. Sonra İstanbul'a gelmek istemedim.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
İyiyim. Sezon arasını ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirerek değerlendirdim. Tangoya başladım. Çok istiyordum çünkü. Şimdi çalışmaya devam ediyorum.
İclal Aydın'ın kitabını okuduğumda da Derya karakterine hayat vermek istemiştim
Üç Kız Kardeş hikâyesi nasıl başladı?
Benim ilk büyük projem. Çok heyecanlıydım. Karakterimi de çok sevdim. İclal (Aydın) ablanın kitabını okuduğumda Derya karakterine hayat vermek istemiştim. Audition süreçlerinden sonra da bu güzel yolculuğa başladım.