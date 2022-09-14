Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile gerçekten üç kız kardeş gibi olduk

Bundan sonraki projelerinde kesinlikle canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı kafanda?

Mümkün olduğunca benden farklı, zıt karakterleri canlandırmayı isterim. Tüm sınırlarımı zorlamak isterim, beden kullanımını da içine katarak söylüyorum. Yeni yeni kimlikleri, renkleri keşfetmek isterim.

GENCO ERKAL'I İZLEDİKTEN SONRA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİM

Oyunculuk hikâyen nasıl başladı? İçine ilk ateş ne zaman düştü? Ve buna karar verdikten sonra ilk adım olarak ne yaptın?

Lisedeyken Genco Erkal'ın Yaşamaya Dair oyununu izledim. Ve dedim ki "Tamam, ben de bunu yapacağım!" Bir arkadaşım, o dönem tiyatro kursuna başlamıştı. Ben de dâhil oldum. Arkadaşım devam etmedi, ben devam ettim. Yetenek sınavlarına hazırlandım. Her hafta bir oyun bitiriyordum. Yetenek sınavıyla Bilkent Tiyatro Bölümünü kazandım ve sonrasında ilerledi süreç.

Dizi seti mi, tiyatro sahnesi mi desem?

İkisi de olsa çok güzel olur. İkisini de kolektif bir şekilde yapmak gerekiyor ama. Çünkü bu sadece bir kişiyle ilerleyen, bir kişiye bağlı olan bir durum değil. Sahne önü, kamera arkası… Hepsi bir bütün. Dizi de olsa işin kolektif olarak yapılması bunu çok değerli kılıyor. Üç Kız Kardeş'te de bunu çok iyi yakaladık. Ekip ruhumuz çok güçlü. Diğer yandan tiyatro bir oyuncuyu çok disipline eden bir şey. Uzun bir çalışma maratonuna giriyorsun. 2-3 ay çalıştıktan sonra oyunu sahneye koyuyorsun. Onun da keyfi bambaşka.

Merve Dizdar'ı severek izliyorum

Yeni jenerasyondan beğenerek takip ettiğin isimler var mı?

Özgü Kaya, Almila Ada :) Merve Dizdar'ı da çok severek izliyorum. Benden daha büyük Funda Eryiğit var mesela. Onu da çok beğeniyorum.