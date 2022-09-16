Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Taha Duymaz, Instagram'da çektiği yemek videoları ile bir anda popüler hale geldi.
Taha Duymaz, Instagram'da çektiği yemek videoları ile bir anda popüler hale geldi.
Burnuna estetik yaptıran ve ardından kepçe kulak operasyonu geçiren ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bir YouTube programına konuk oldu.
Duymaz, açıklamaları ile gündeme geldi.
"Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" sorusu karşında gözleri dolan ünlü fenomen, "İyi ki geldim, eğer gelmeseydim ailem aynı kaderi yaşamaya devam edecekti." dedi.
Açıklamalarına devam eden Duymaz, şunları söyledi:
"Arkadaşlarım benim videomu açıp 'O mutfaktan su bile içmem' diyerek beni aşağıladılar.