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Haberler Magazin Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyuran ve geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Taha Duymaz, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Duymaz, "Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" sorusuna verdiği cevapla duygulandırdı.

16.09.2022, 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 15:50

Taha Duymaz, Instagram'da çektiği yemek videoları ile bir anda popüler hale geldi.

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Burnuna estetik yaptıran ve ardından kepçe kulak operasyonu geçiren ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bir YouTube programına konuk oldu.

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Duymaz, açıklamaları ile gündeme geldi.

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

"Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" sorusu karşında gözleri dolan ünlü fenomen, "İyi ki geldim, eğer gelmeseydim ailem aynı kaderi yaşamaya devam edecekti." dedi.

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Açıklamalarına devam eden Duymaz, şunları söyledi:

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

"Arkadaşlarım benim videomu açıp 'O mutfaktan su bile içmem' diyerek beni aşağıladılar.

Taha Duymaz yaptığı açıklamalarla duygulandırdı

Üzüldüğümü belli etmemeye çalıştım ama içimdeki yarayı bilemezsiniz"

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