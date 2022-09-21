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Haberler Magazin Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas'tan kötü haber!

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas'tan kötü haber!

Ünlü oyuncu Burcu Binici ile şarkıcı Tankut Manas 2 Eylül'de nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evli çift, sosyal medyadan birbirlerini takiten çıktı ve tüm fotoğraflarını sildi. İkilinin boşanacakları iddia edildi.

21.09.2022, 11:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 11:35

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti.

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Sessiz sedasız dünyaevine giren Burcu Binici ve Tankurt Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Burcu Binici ve Tarık Manas cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.

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