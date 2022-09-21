Çiçeği burnunda evliler Burcu Binici ve Tankut Manas’tan kötü haber!

Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti.
Oyuncu Burcu Binici, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas ile bu ay başında evlenmişti.
Sessiz sedasız dünyaevine giren Burcu Binici ve Tankurt Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.
Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.
Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.
Burcu Binici ve Tarık Manas cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.