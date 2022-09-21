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Haberler Magazin Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz'den ilk açıklama!

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz'den ilk açıklama!

Dizi çekimleri için Adana'da bulunan oyuncu Burak Deniz, Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan Nilperi Şahinkaya'nın konakladığı otele gidip alkolü fazla kaçırınca ortalığı karıştırmış ve iddiaya göre oyuncuya küfürler yağdırmıştı. Mahkemeye taşınan olay sonrası Burak Deniz'den ilk açıklama geldi.

21.09.2022, 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 11:02

Dizi çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in, geçtiğimiz hafta gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştığı iddia edilmişti. Şahinkaya'nın oturduğu masaya giden Deniz'in, oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü. Küfür sonrası Yusufi'nin, Burak Deniz'in üzerinde yürüdüğü, araya Yusufi'nin arkadaşının girdiği belirtilmişti. Çevredekiler Burak Deniz'i uzaklaştırırken, Nilperi Şahinkaya'nın da kaldığı oteli değiştirdiği öğrenilmişti.

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

NİLPERİ'DEN İLK AÇIKLAMA

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne gelen Nilperi Şahinkaya, "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" demişti.

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

Emre Yusufi de kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili başka bir açıklama yapmayacaklarını söylemişti.

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

Burak Deniz'in menajerlik şirketi, olayın basına yansımasının ardından "Haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

"ŞAKALAŞMAK İSTERSEN DOZAJI KAÇTI"

Ünlü oyuncular arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. Burak Deniz ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve birçok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yapıp, özür diledi.

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

"Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım...

Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur."

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