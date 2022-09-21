Mahkemeye taşınan olayda Burak Deniz’den ilk açıklama!

Dizi çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in, geçtiğimiz hafta gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştığı iddia edilmişti. Şahinkaya'nın oturduğu masaya giden Deniz'in, oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü. Küfür sonrası Yusufi'nin, Burak Deniz'in üzerinde yürüdüğü, araya Yusufi'nin arkadaşının girdiği belirtilmişti. Çevredekiler Burak Deniz'i uzaklaştırırken, Nilperi Şahinkaya'nın da kaldığı oteli değiştirdiği öğrenilmişti.