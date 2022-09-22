  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Sefo ve Ufuk Beydemir arasında 'prim' polemiği!

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında 'prim' polemiği!

Rapçi Sefo geçtiğimiz gün 'Isabelle' şarkısına getirdiği yorumla ünlenen sosyal medya fenomeni 12 yaşındaki Fevzi'yi sahnesinden konuk etti ve ikili birlikte düet yaptı. Konser sonrası yapılan sosyal medya gönderileri sonrası şarkıcı Ufuk Beydemir, twitter hesabından Sefo'ya 'prim' göndermesi yaptı. Ünlü rapçi ise o göndermeye sessiz kalmadı. İşte Sefo ve Ufuk Beydemir arasındaki 'prim' polemiğinin detayları...

22.09.2022, 16:40 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 16:41

Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorum da genç fenomen Fevzi Kaan Türker'den geldi.

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında ’prim’ polemiği!

Türker'in performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında ’prim’ polemiği!

"ÇOCUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR SEN DE 'PRİM' DİYORSUN"

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" dedi.

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında ’prim’ polemiği!

Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ifadelerini kullandı.

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında ’prim’ polemiği!

"ŞARKIMLA O KULAK KANATAN VİDEOYU VİDEOYU KIYASLAMAK İSTER MİYİZ?"

Sefo'nun yorumuna cevap veren Beydemir ise şunları yazdı: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala.

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında ’prim’ polemiği!

O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" Atışmaya devam eden Sefo ise son olarak "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki 'sen keksin' kanka" cevabını verdi.

Sefo ve Ufuk Beydemir arasında ’prim’ polemiği!

Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim? Ben kek miyim?" sözlerinden şarkı yapmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA