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Haberler Magazin Gül Masalı'nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca'yı koruyabilecek mi?

Gül Masalı'nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca'yı koruyabilecek mi?

Pazar günleri izleyicileri Atv ekranına kilitleyen Gül Masalı dizisinin 14.bölüm fragmanı yayınlandı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın merakla beklenen 14.bölümüne dair detaylar sizlerle!

24.09.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 14:15

Gül Masalı'nın yeni bölümü 25 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutmaktadır ve böyle düşünen tek kişi sadece o değildir.

Gül Masalı’nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlamaktadır. Kayıplara karışan Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur. Öte yandan Ece, Fuat'ın uzattığı yardım elini kabul etmek zorunda kalsa da onun psikolojik baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramaz.

Gül Masalı’nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

Pınar'ın Canan'dan şikayetçi olması Atabey Konağı'nın sakinlerini huzursuz eder. Canan'ın hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalması Rıfat'ın Halil'e olan öfkesini büyütür.

Gül Masalı’nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

Üstelik Fuat, Pınar'la Halil arasındaki ilişkiyle ilgili haberleri abartarak yayınlatınca ortalık iyice karışır. İkinci baharlarını yaşamaya kararlı olan Halil ve Canan bu saldırılara el ele göğüs gererken Rıfat'ın üst üste gelen darbeler karşısında artık dayanacak gücü kalmamıştır.

Gül Masalı’nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

Babalarına destek olmaya karar veren Halil ve Canan, Fuat'a meydan okurlar. Atabeylerden beklenmeyen bu dayanışma ruhunun yaratacağı bedeller ne olacaktır?

Gül Masalı’nda bu hafta neler olacak? Toprak, Gonca’yı koruyabilecek mi?

Toprak, Gonca'yı Yılmaz'dan korumayı başarabilecek midir? Fuat'tan gelen teklifle kafası karışmaya başlayan Ece, Toprak'tan vazgeçmeye razı olacak mıdır?

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