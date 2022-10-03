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Haberler Magazin Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

Ünlü oyuncu Miray Daner, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününü romantik bir pozla sosyal medya hesabından kutlamıştı. Şimdi ise Oğulcan Engin kedisi Miro ile bir pozunu sosyal medyadan paylaştı. Miray Daner ise buna kayıtsız kalamadı.

03.10.2022, 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 13:29

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan aşıklardan Daner, birlikte görüntülenmelerinden günler sonra sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Kural bozan ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR

Ünlü çift, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. İkili, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçirmişti. Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, "Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan" karşılığını vermişti.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"

Miray Daner-Oğulcan Engin çifti geçtiğimiz hafta da Arnavutköy'de motosiklete binerken objektiflere yansımıştı. Engin, basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istemişti.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

AŞK DOLU KUTLAMA

Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, geçtiğimiz haftalarda 32 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınlamıştı.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

BALKON POZU

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir kare daha gelmişti. Miray Daner, sevgilisi Engin ile balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ikilinin romantik karesi büyük ilgi görmüştü.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

KEDİSİNİ SEVMELERE DOYAMAYAN KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oğulcan Engin, kedisi Miro'yu sevdiği anları takipçileriyle paylaştı. Engin'e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Miray Daner de kayıtsız kalamadı.

Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

Güzel oyuncu, kendisinden 9 yaş büyük sevgilisine; "Size bayılıyorum" notunu düştü. 23 yaşındaki Daner'e yanıt veren Oğulcan Engin ise "Bizde sana" ifadelerini kullandı.

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