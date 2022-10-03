Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, "Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan" karşılığını vermişti.