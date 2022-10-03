Miray Daner adeta aşka geldi: Bayılıyorum size!

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı.
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan aşıklardan Daner, birlikte görüntülenmelerinden günler sonra sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı. Kural bozan ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.
YENİ YILI BİRLİKTE KARŞILADILAR
Ünlü çift, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. İkili, yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçirmişti. Ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.
Mutluluk pozlarının ardından ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı. Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, "Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan" karşılığını vermişti.
"DÜZGÜN BİR FOTOĞRAF OLUR DEĞİL Mİ?"
Miray Daner-Oğulcan Engin çifti geçtiğimiz hafta da Arnavutköy'de motosiklete binerken objektiflere yansımıştı. Engin, basın mensuplarına, "Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?" diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istemişti.
AŞK DOLU KUTLAMA
Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, geçtiğimiz haftalarda 32 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.
İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınlamıştı.
BALKON POZU
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten yeni bir kare daha gelmişti. Miray Daner, sevgilisi Engin ile balkonda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ikilinin romantik karesi büyük ilgi görmüştü.
KEDİSİNİ SEVMELERE DOYAMAYAN KAYITSIZ KALAMADI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Oğulcan Engin, kedisi Miro'yu sevdiği anları takipçileriyle paylaştı. Engin'e kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Miray Daner de kayıtsız kalamadı.
Güzel oyuncu, kendisinden 9 yaş büyük sevgilisine; "Size bayılıyorum" notunu düştü. 23 yaşındaki Daner'e yanıt veren Oğulcan Engin ise "Bizde sana" ifadelerini kullandı.