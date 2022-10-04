Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Yaşar İpek, 40 yaşındaki kadın komşusuyla karakolluk oldu.
İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Yaşar İpek, 40 yaşındaki kadın komşusuyla karakolluk oldu.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İddiaya göre gecenin geç saatlerine kadar evde yüksek sesle müzik dinleyen şarkıcı, komşusu Ş.F.'yi rahatsız etti.
Daha önceden de kapı çarpması ve ayak sesleri nedeniyle İpek'i uyaran genç kadın yine ikazda bulundu.
'5 AYDIR BENİ RAHATSIZ EDİYOR'
Yaptığı ikazlardan sonuç alamayan alt komşu, çareyi karakola başvurmakta buldu.
Ş.F., "Balkonuma sürekli sigara izmariti atıyor. Yüksek sesle müzik dinliyor" diyerek Yaşar İpek'ten şikayetçi oldu.
Olayla ilgili ifade veren İpek ise 5 aydır komşusunun sürekli kendisini rahatsız ettiğini ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.