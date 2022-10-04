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Haberler Magazin Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

Şarkıcı Yaşar İpek komşusu ile karakolluk oldu. İstanbul Sarıyer'de lüks bir sitede oturan İpek, yüksek sesle müzik dinlediği ve içtiği sigaranın izmaritini komşusunun balkonuna attığı iddiasıyla karakola şikayet edildi.

04.10.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 17:02

İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Yaşar İpek, 40 yaşındaki kadın komşusuyla karakolluk oldu.

Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İddiaya göre gecenin geç saatlerine kadar evde yüksek sesle müzik dinleyen şarkıcı, komşusu Ş.F.'yi rahatsız etti.

Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

Daha önceden de kapı çarpması ve ayak sesleri nedeniyle İpek'i uyaran genç kadın yine ikazda bulundu.

Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

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Yaptığı ikazlardan sonuç alamayan alt komşu, çareyi karakola başvurmakta buldu.

Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

Ş.F., "Balkonuma sürekli sigara izmariti atıyor. Yüksek sesle müzik dinliyor" diyerek Yaşar İpek'ten şikayetçi oldu.

Komşusuyla karakolluk oldu! Yaşar İpek iddiaları yalanladı

Olayla ilgili ifade veren İpek ise 5 aydır komşusunun sürekli kendisini rahatsız ettiğini ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

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