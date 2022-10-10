Transformes’ta Optimus’u seslendirmişti! Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle canlandırdı. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalarda yer edinene seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Geçmişten günümüze neredeyse tüm dizi ve filmlerde sesiyle hafızalara yer edinen seslendirme sanatçısı ve dublaj yönetmeni Ayhan Kahya 64 yaşındaydı.

1958 İstanbul doğumlu olan Kahya, konservatuar eğitiminin ardından Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak kariyerine başladı. İlerleyen yıllarda seslendirme çalışmalarına başlayan Kahya, kariyerine yüzlerce dizi, sinema filmi ve reklam sığdırdı.

"BEN OPTİMUS PRİME" REPLİĞİYLE HAFIZALARA KAZINDI

'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazındı. 38 dile çevrilen filmde sesinin kalınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmayan tek seslendirme sanatçısıydı.

CENAZE TÖRENİ

64 yaşındaki Ayhan Kahya, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 'Transformers' filminde seslendirdiği Optimus Prime ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazındı.